Режиссер "Паразитов" может снять Роберта Паттинсона в новом фильме

Стало известно о планах режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо на съемки нового фильма. Главную роль может сыграть Роберт Паттинсон ("Бэтмен").

По данным Deadline, известно, что он ведет переговоры о написании сценария и съемках. Также идут переговоры с Робертом Паттинсоном.

Книга Эдварда Эштона Mickey7, на которой фильм должен быть основан, увидит свет в первом квартале 2022 года. У будущей картины пока нет названия. О сюжете известно, что главный герой - сотрудник экспедиции, колонизирущей далекую ледяную планету. Его миссия опасна, колонист переживает шесть смертей, каждый раз его сознание "переселяют" в новое тело, и седьмая "реинкарнация", собрав все воспоминания в единую картину, начинает подозревать, что за его наймом на эту работу стоит какая-то тайна. Издание отмечает, что первоисточник может быть серьезно переработан, Пон Чжун Хо привык работать именно так.