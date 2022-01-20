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Режиссер "Паразитов" может снять Роберта Паттинсона в новом фильме

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    20.01.2022, 07:38
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Стало известно о планах режиссера "Паразитов" Пон Чжун Хо на съемки нового фильма. Главную роль может сыграть Роберт Паттинсон ("Бэтмен").

По данным Deadline, известно, что он ведет переговоры о написании сценария и съемках. Также идут переговоры с Робертом Паттинсоном.

Фото: youtube.com/ Amazon Prime Video
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Книга Эдварда Эштона Mickey7, на которой фильм должен быть основан, увидит свет в первом квартале 2022 года. У будущей картины пока нет названия. О сюжете известно, что главный герой - сотрудник экспедиции, колонизирущей далекую ледяную планету. Его миссия опасна, колонист переживает шесть смертей, каждый раз его сознание "переселяют" в новое тело, и седьмая "реинкарнация", собрав все воспоминания в единую картину, начинает подозревать, что за его наймом на эту работу стоит какая-то тайна. Издание отмечает, что первоисточник может быть серьезно переработан, Пон Чжун Хо привык работать именно так.

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