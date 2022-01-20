Постановление губернатора Самарской области от 17 января 2022 года № 9 "О внесении изменения в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" в целях минимизации риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Самарской области от 22.10.2021 № 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области" следующее изменение:

пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

"2.7. Работодателям обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также работников, имеющих хронические заболевания, на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на работников, имеющих оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг) одного из следующих документов:

сертификата профилактической прививки от COVID-19;

сведений о перенесенном заболевании COVID-19.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Правительства Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров







