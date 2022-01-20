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СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID

Новости
    20.01.2022, 12:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

61-летний Виктор Рыжаков, художественный руководитель театра "Современник", госпитализирован в Москве.

Как стало известно Mash, Рыжаков, переболевший коронавирусом буквально в декабре, в понедельник вновь "почувствовал слабость и боль в горле". Температура у деятеля культуры поднялась до 38,5, а тест на COVID оказался положительным.

По информации ресурса, состояние госпитализированного артиста врачами оценивают как средней тяжести.

Виктор Рыжаков родился 25 мая 1960 года в Хабаровске. Российский театральный режиссер, актер, профессор Школы-студии МХАТ, директор Театрально-культурного центра имени Мейерхольда, художественный руководитель независимого театра "Июльансамбль", заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

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