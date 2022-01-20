Указ губернатора Тульской области от 19 января 2022 года № 5 "О внесении дополнения в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующее дополнение:

дополнить указ пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Рекомендовать:

1) работодателям, осуществляющим деятельность на территории Тульской области:

с учетом характера работы обеспечить в соответствии с трудовым законодательством перевод на дистанционный режим работы не менее 50% работников из числа руководителей, специалистов и других служащих;

обеспечить достижение уровня коллективного иммунитета (вакцинации, ревакцинации) против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее чем у 80% работников в сроки, определенные Главным государственным санитарным врачом по Тульской области;

2) организациям и индивидуальным предпринимателям при оказании услуг (осуществлении деятельности):

общественного питания, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (потребителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1 °C, а также приостановить проведение банкетов, танцевальных и иных развлекательных мероприятий;

музеями, музеями-заповедниками, по публичной демонстрации кинофильмов, по проведению выставок, концертов, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также при проведении спортивных мероприятий обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей (зрителей) с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1 °C;

3) собственникам зданий, строений, сооружений, в которых расположены торговые и торгово-развлекательные центры, обеспечить контроль (измерение) температуры тела всех входящих посетителей с применением аппаратов для измерения температуры тела бесконтактным способом, ограничив допуск таких лиц с температурой тела выше 37,1 °C.".

2. Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







