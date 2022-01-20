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Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер

Новости
    20.01.2022, 15:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончался немецкий и американский актер Харди Крюгер. Об этом сообщает THR со ссылкой на подтверждение гамбургского агента артиста. Крюгер скончался на 94-м году жизни в своем доме в Калифорнии.

Крюгер родился в 1928-м в Веддинге в семье фанатичных нацистов, состоял в "Гитлерюгенде", на экранах дебютировал в 15 лет в пропагандисткой драме Junge Adler ("Орленок", 1944), после чего карьера юного артиста прервалась - в 16 его призвали в армию и направили в пехотный полк.

Позже Крюгер, часто игравший немецких солдат и офицеров в американском кино, неоднократно акцентировал, что ненавидит нацистскую форму и между дублями старался накидывать поверх пальто - чтоб она его не терзала.

Также стоит вспомнить, что, когда после разгрома фашистов Крюгера взяли в плен американцы, он трижды пытался бежать - вышло с четвертого.

После войны Харлди вернулся в кино и был "открыт" агентом Артуром Ранком, немедля взявшим актера в оборот и тут же подписавшего его на три британских картины подряд.

Всего в фильмографии Крюгера более шести десятков фильмов и сериалов, в том числе "Хатари!" с Джоном Уэйном, "Мост слишком далеко" с Лоуренсом Оливье, "Барри Линдон" Стэнли Кубрика, "Свидание вслепую", "Полет Феникса", "Красная палатка" Калатозова.

Крюгер трижды был женат. Его сын и дочь, Кристина и Харди-младший, так же стали актерами.

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