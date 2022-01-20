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Умер легендарный музыкант, любимец Дэвида Линча Марти Робертс

Новости
    20.01.2022, 13:00
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Tom Petty Фото: youtube.com/ Tom Petty
Фото: youtube.com/ Tom Petty

Скончался Марти Робертс, икона лос-анджелесской лаундж-музыки, барабанщик и контрабасист проекта Marty & Elayne.

Как передает Deadline, ссылаясь на подтверждение от дочери музыканта Хали, Робертс, "этот величайший человек из ныне живших... мирно ушел на Небеса" в четверг в ее доме.

Марти было 89 лет. И 35 из них он выступал в клубе Dresden Lounge. Причиной смерти артиста стал рак.

Робертс родился в 1932-м в Нью-Йорке. С Элейн, далее - своей постоянной сценической партнершей и супругой, познакомился в Лос-Анджелесе в 70-х. Объединив творческие усилия, они начали выступать по разным залам города, в одном из которых их и приметил владелец "Дрездена". Дальнейшее - история: концерты Marty & Elayne с порога стали событиями для местных хипстеров. Marty & Elayne были любимчиками Синатры, Фли, Николаса Кейджа, Джулии Робертс, Дэвида Линча и Тома Петти, которые частенько присоединялись к ним на сцене.

Плюс киноманы помнят Марти и Элейн по появлению в "Тусовщиках" Дага Лаймана.

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