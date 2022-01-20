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Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье

Новости
    20.01.2022, 11:15
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В США во время хирургической операции скончался советский, израильский режиссер Евгений Арье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Елену Крейдлин, директора созданного Арье театра "Гешер".

Евгений Михайлович Арье родился в Москве 28 ноября 1947 года. Закончил психологический факультет МГУ, учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии Георгия Товстоногова. Работал в БДТ, в Ленинградском Малом Драматическом театре, Московском театре имени Маяковского, ставил телевизионные спектакли, среди которых, например, "Костюмер" с Гердтом. Плюс на счету Арье постановка и фильм-спектакль "Розенкранц и Гильденстерн мертвы…" - с Робаком и Лагашкиным. Спектакль стал большим событием.

В 1990-м Евгений Арье переехал в Израиль, куда пытался перебраться с 80-х, где основал театр "Гешер" ("Мост"), костяк труппы которого составили выходцы из СССР.

Преподавал в ГИТИСе, Тель-Авивском и Нью-Йоркском университетах. Лауреат множества наград и званий.

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