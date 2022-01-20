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Умерла французская актриса Люсьен Моро

Новости
    20.01.2022, 11:26
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

16 января скончалась французская актриса кино и ТВ Люсьен Моро. Об этом сообщил в Twitter мэр предместья Парижа Аржантёй, где последнее время проживала Моро. С выражением соболезнований ее родным и близким.

Люсьен Моро родилась 17 февраля 1933 года в Реназе. Переехав в 1993-м в Аржантёй, откликнулась на объявление в газете о поисках модели для рекламы. Собеседование получилось успешным, дело пошло, деловитая старушка составила актерское резюме и попала в банк данных агентства, предоставляющего артистические услуги пожилых людей.

Активно снимаясь в рекламе, в том числе брендовой, начала появляться в кино и сериалах - триллер "Кто убил Бэмби?", ромком "Жених на двоих", "Президент Эно", "Хороший парень", "Маленький журнал", другие.

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