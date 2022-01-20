Умерла французская актриса Люсьен Моро

16 января скончалась французская актриса кино и ТВ Люсьен Моро. Об этом сообщил в Twitter мэр предместья Парижа Аржантёй, где последнее время проживала Моро. С выражением соболезнований ее родным и близким.

Люсьен Моро родилась 17 февраля 1933 года в Реназе. Переехав в 1993-м в Аржантёй, откликнулась на объявление в газете о поисках модели для рекламы. Собеседование получилось успешным, дело пошло, деловитая старушка составила актерское резюме и попала в банк данных агентства, предоставляющего артистические услуги пожилых людей.

C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Lucienne Moreau.



Une emblématique figure Argenteuillaise et Nationale, puisqu’elle était devenue célèbre en participant à de nombreuses émissions télévisées. pic.twitter.com/OVlp0kjfGv — Philippe Doucet (@pdoucet) January 16, 2022

Активно снимаясь в рекламе, в том числе брендовой, начала появляться в кино и сериалах - триллер "Кто убил Бэмби?", ромком "Жених на двоих", "Президент Эно", "Хороший парень", "Маленький журнал", другие.