Умерла французская актриса Люсьен Моро

16 января скончалась французская актриса кино и ТВ Люсьен Моро. Об этом сообщил в Twitter мэр предместья Парижа Аржантёй, где последнее время проживала Моро. С выражением соболезнований ее родным и близким.
Люсьен Моро родилась 17 февраля 1933 года в Реназе. Переехав в 1993-м в Аржантёй, откликнулась на объявление в газете о поисках модели для рекламы. Собеседование получилось успешным, дело пошло, деловитая старушка составила актерское резюме и попала в банк данных агентства, предоставляющего артистические услуги пожилых людей.
C’est avec une immense tristesse que je viens d’apprendre le décès de Lucienne Moreau.— Philippe Doucet (@pdoucet) January 16, 2022
Une emblématique figure Argenteuillaise et Nationale, puisqu’elle était devenue célèbre en participant à de nombreuses émissions télévisées. pic.twitter.com/OVlp0kjfGv
Активно снимаясь в рекламе, в том числе брендовой, начала появляться в кино и сериалах - триллер "Кто убил Бэмби?", ромком "Жених на двоих", "Президент Эно", "Хороший парень", "Маленький журнал", другие.