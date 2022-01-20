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20.01.2022,  
13:26
Текст:  Олег Корякин

Уничтожение турецкого Leopard 2A4 советской ракетой показали на видео

Попадание советской ракеты в турецкий Leopard 2A4 показали на видео.

В Сети появилось видео уничтожения Leopard 2A4 ВС Турции представителями курдского ополчения.

Запись сделана в 2018 году в сирийском Африне во время турецкой военной операции "Оливковая ветвь".

Трудно с точностью определить, какой именно использовался ПТРК. Как известно из различных источников, в том числе турецких СМИ, в пестром арсенале курдов имелись советские комплексы "Фагот" и "Конкурс". Речь идет о переносном, а не самоходном варианте.

ПТРК "Конкурс" был принят на вооружение в 1974 году. Противотанковая управляемая ракета 9М113 "Конкурс" оснащена кумулятивной боевой частью весом 2,75 кг. ПТУР имеет полуавтоматическую систему управления с передачей команд по проводной линии связи.

Фото: colinskene / youtube.com
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Ракета способна уничтожать бронетехнику на расстоянии до 4 километров. Максимальная скорость полета достигает 250 метров в секунду. Она способна пробить 600 миллиметров гомогенной брони при угле встречи 90 градусов.

Ракету комплекса "Конкурс" также можно применять на ПТРК "Фагот".

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