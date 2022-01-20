В WhatsApp появилась очень полезная функция

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию, которая может оказаться полезной для многих пользователей.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о возможности оперативной связи со службой поддержки в специально выделенном чате. Он находится в разделе "Настройки - Помощь - Напишите нам".

Чат, в котором пользователь будет общаться с техподдержкой, обозначен зеленой галочкой - это означает, что канал связи является официальным. Отмечается, что эта функция была доступна выбранным пользователям WhatsApp для Android и iOS, однако затем разработчики начали от нее отказываться. Сейчас ее вновь внедряют.