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В WhatsApp появилась очень полезная функция

Текст:   Антон Благовещенский
20.01.2022,  
17:45

Разработчики WhatsApp добавили в мессенджер новую функцию, которая может оказаться полезной для многих пользователей.

Как пишет WABetaInfo, речь идет о возможности оперативной связи со службой поддержки в специально выделенном чате. Он находится в разделе "Настройки - Помощь - Напишите нам".

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Чат, в котором пользователь будет общаться с техподдержкой, обозначен зеленой галочкой - это означает, что канал связи является официальным. Отмечается, что эта функция была доступна выбранным пользователям WhatsApp для Android и iOS, однако затем разработчики начали от нее отказываться. Сейчас ее вновь внедряют.

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