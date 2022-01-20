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Вышел трейлер сериала "МыПрогорели" с Лето и Хэтэуэй

Новости
    20.01.2022, 07:33
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Apple+ вышел трейлер сериала "МыПрогорели" (WeCrashed) о взлете и падении компании WeWork с Джаредом Лето и Энн Хэтэуэй. Стриминговый сервис покажет три первые серии 18 марта, остальные пять будут выходить еженедельно.

Компания, специализирующаяся на предоставлении коворкингов для стартапов, была основана в 2010 году. В 2019 году у нее начались проблемы после неудачного размещения акций: компанию начали критиковать за бизнес-модель и управление. Выяснилось, что она несет убытки, прикрывая их заемными средствами банков.

Харизматичный основатель WeWork Адам Нейман (его играет Джаред Лето) из-за недовольство инвесторов ушел из компании и отказался от своей доли в компании. Энн Хэтэуэй исполняет роль его супруги, поддерживавшей мужа в его начинании.

Сценарист - Ли Айзенберг ("Офис"), режиссёры - Джон Рекуа и Глен Фикарра ("Репортёрша", "Фокус" и "Эта дурацкая любовь"). В ролях - О. Т. Фагбенли, Роберт Эмметт, Крикет Браун, Америка Феррера.

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