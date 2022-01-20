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20 января 2022 г.

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 19 января 2022 года № 2274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)"

Дата подписания 19 января 2022 г.
Опубликован 20 января 2022 г.
Вступает в силу 19 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Указ главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 года № 1143 "Об утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)"

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с учетом предложения заместителя Главного государственного санитарного врача по Республике Саха (Якутия) от 17 января 2022 г. № 14-00-06/5-2022 постановляю:

1. Внести в абзац второй пункта 3 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293 "О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха (Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив слова "при половине заполняемости зрительного зала" словами "без зрителей".

2. Внести в пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в подпункте 11 цифры "70" заменить цифрами "50";

2) в подпункте 12 цифры "70" заменить цифрами "50";

3) в подпункте 16 цифры "70" заменить цифрами "50";

4) подпункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:

"посещение аттракционов обучающимися общеобразовательных организаций, переведенными на дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия).";

5) подпункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:

"При этом посещение детских игровых комнат и детских развлекательных центров обучающимися общеобразовательных организаций, переведенными на дистанционные образовательные технологии и электронное обучение в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки на территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия), не допускается.".

3. Внести в Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия), утвержденные Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 2020 г. № 1143, изменение, заменив в подпунктах 3, 4, 6 пункта 2.1 слова "14 календарных дней" словами "7 календарных дней".

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня подписания.

5. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев



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