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Apple TV+ выпустит сериал про Годзиллу

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    21.01.2022, 12:11
Текст:   Ася Кушнарева

Видеосервис Apple TV+ сообщил, что выпустит новый сериал про легендарного монстра Годзиллу. Шоу расскажет о последствиях грандиозной битвы между фантастическими существами, сообщается на сайте компании.

Сюжет будет повествовать о путешествиях одной семьи, члены которой должны раскрыть свои тайны и установить связь с некой секретной организацией. Все действие разворачивается после биты Годзиллы и Титанов, в новой реальности, в которой люди узнали о существовании монстров.

Сериал станет частью вселенной MonsterVerse, которую Legendary запустила в 2014 году американским ремейком фильма "Годзилла". Новый проект пока не имеет названия. Известно, что шоураннером предприятия выступит Крис Блэк ("Изгой", "Звездный путь: Энтерпрайз"), продюсером - сценарист и создатель комиксов Мэтт Фрэкшн ("Соколиный глаз").

В работе также принимает участие японская компания Toho, которая является создателем и владельцем Годзиллы. Первый фильм об этом монстре был снят студией еще в 1954 году.

Дата премьеры пока не сообщается, также Apple не приводит никаких сведений об актерском составе сериала.

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