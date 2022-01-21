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21.01.2022 / 13:15
Гастрономия

Аромат DKNY вдохновил московский ресторан Touch на особый десерт

Новый опус парфюмерного дома DKNY с мотивирующим названием Be 100% Delicious ("будь на 100% вкусным") впечатляет цветочной легкостью и фруктово-ягодной свежестью. Вдохновившись всем этим, шеф-повар ресторана Touch Chef's Place & Bar Никита Кузьменко создал десерт по мотивам аромата.

Энергичный характер аромата Be 100% Delicious раскрывается абсолютом бутонов черной смородины с оттенками мандарина. Легкие ноты груши и фисташкового сорбета создают ощущение беззаботности. Абсолют цветков апельсина вместе с эссенцией розовой воды и маслом магнолии составляют сердце аромата. Сандаловый шлейф с абсолютом бобов тонка успокаивает и смягчает впечатление.

Десерт Никиты Кузьменко, разработанный специально для DKNY, - это украшенный зелеными яблоками и голубикой кордиал, созданный из тайского чая анчан, пряных яблок, мандарина и цветков бузины. Кондитерский специалитет венчает ледяная сфера.

Всем покупателям десерта до 30 января - подарок от бренда: по промокоду можно получить скидку в размере 500 рублей на ароматы DKNY в онлайн-магазине Рив Гош.

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