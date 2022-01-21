Появилось фото F-35, побывавшего на морском дне

В сети появилось фото британского истребителя пятого поколения F-35, в ноябре 2021 года упавшего с авианосца Queen Elizabeth и спустя три недели поднятого со дна Средиземного моря.

Самолет достали перевернутым, с выпущенным шасси - истребитель упал в море сразу же после схождения с трамплина. Расследование показало, что в воздухозаборник подъемного двигателя затянуло дождевик члена палубной команды, сорванный порывом ветра. Пилот катапультировался - его парашют зацепился за носовую часть корабля.

На отсеках вооружения F-35 отсутствуют крышки, сами отсеки пусты. Вполне вероятно, что до подъема самолет обследовали водолазы. Британские военные не скрывали своего желания побыстрее достать истребитель, пока до его секретов не добрались русские.