Появилось фото F-35, побывавшего на морском дне

Истребитель F-35, поднятый со дна Средиземного моря. Фото: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/td2h5OvvOM— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 21, 2022
В сети появилось фото британского истребителя пятого поколения F-35, в ноябре 2021 года упавшего с авианосца Queen Elizabeth и спустя три недели поднятого со дна Средиземного моря.
Самолет достали перевернутым, с выпущенным шасси - истребитель упал в море сразу же после схождения с трамплина. Расследование показало, что в воздухозаборник подъемного двигателя затянуло дождевик члена палубной команды, сорванный порывом ветра. Пилот катапультировался - его парашют зацепился за носовую часть корабля.
На отсеках вооружения F-35 отсутствуют крышки, сами отсеки пусты. Вполне вероятно, что до подъема самолет обследовали водолазы. Британские военные не скрывали своего желания побыстрее достать истребитель, пока до его секретов не добрались русские.