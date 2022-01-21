Полет Ан-12 на предельно низкой высоте попал на видео

В Новосибирской области на предельно низкой высоте над Обским водохранилищем пролетел военно-транспортный самолет Ан-12. Его пролет попал на видео, которое засняли пораженные очевидцы.

Позже в пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что самолетом управляли молодые лейтенанты, которые выпустились в прошлом году. Их действия контролировали опытные инструкторы.

В пресс-службе ЦВО добавили, что молодые летчики выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. Летали на малых и предельно малых высотах.

В учениях задействовали четыре самолета и около ста военнослужащих.