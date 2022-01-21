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21.01.2022,  
11:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Полет Ан-12 на предельно низкой высоте попал на видео

В Новосибирской области на предельно низкой высоте над Обским водохранилищем пролетел военно-транспортный самолет Ан-12. Его пролет попал на видео, которое засняли пораженные очевидцы.

Фото: Михаил Мокрушин/ТАСС
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Позже в пресс-службе Центрального военного округа пояснили, что самолетом управляли молодые лейтенанты, которые выпустились в прошлом году. Их действия контролировали опытные инструкторы.

В пресс-службе ЦВО добавили, что молодые летчики выполнили элементы простого пилотажа над безориентирной местностью, полеты в зону и по кругу. Летали на малых и предельно малых высотах.

В учениях задействовали четыре самолета и около ста военнослужащих.

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Фото: vedi sotto / wikipedia.org
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