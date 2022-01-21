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21.01.2022,  
14:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Производство реактивных систем залпового огня модернизируют

Фото: Концерн "Техмаш" Фото: Концерн "Техмаш"
Фото: Концерн "Техмаш"

В России модернизируют производство легендарной системы залпового огня "Град" с учетом новых технологических процессов на современном оборудовании. Продолжается и серийное производство "Торнадо-Г". Работы ведут в интересах Минобороны РФ.

Как сообщает пресс-служба Госкорпорации Ростех, РСЗО "Град" почти 60 лет остается востребованной в армиях многих стран мира. Широкое признание получила и разработанная на основе "Града" реактивная система залпового огня "Торнадо-Г" калибра 122 миллиметра. По оценке экспертов, ее живучесть на поле боя выросла в пять раз.

Но, как отметили в Ростехе, главное - обеспечить выполнение контрактов по гособоронзаказу.

Для этих целей задействуют пермское предприятие, лицензию уже оформили. Холдинг "Технодинамика" закупит современные высокопроизводительные металлообрабатывающие станки с ЧПУ для фрезерных, токарных, расточных и других работ на сумму два миллиарда рублей.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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"Град" - реактивная система залпового огня. Годы производства - с 1960-го по 1988-й. Эксплуатируется по настоящее время. Калибр - 122 миллиметра, имеет 40 направляющих.

"Торнадо-Г" - модернизированная реактивная система залпового огня. Эксплуатируется с 2012 года. Дальность стрельбы - от четырех тысяч метров до 40 тысяч. Время залпа - 20 секунд.

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Фото: Tasnim News / tasnimnews.com / wikimedia.org
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