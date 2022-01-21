Москвичи сдали на переработку более 20 тысяч хвойных деревьев

Более 20,1 тысячи хвойных деревьев сдали москвичи на утилизацию в рамках акции "Елочный круговорот". Об этом рассказал журналистам заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Стартовала акция второго января. Ее главная цель - грамотная утилизация елей и привлечение внимания населения к раздельному сбору отходов. "Акция пользуется популярностью у жителей столицы, в этом году она проходит уже в седьмой раз, - заметил Бирюков. - До 20 февраля в городе работают 583 пункта сбора хвойных деревьев и еще два - в ближайшем Подмосковье, 11 пунктов открыты на природных территориях". Больше всего елей принесли для переработки жители юга, запада и севера Москвы.

Напомним, что натуральные хвойные деревья принимают бесплатно, но на них не должно быть мишуры и украшений.

Все собранные деревья отвозят на пункты переработки, которых в городе 11. Самый крупный из них расположен в ТиНАО на территории Ульяновского лесопарка. Щепа из переработанных деревьев идет в основном для вольерных комплексов и обустройства экологических троп.