В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек

Предложение на рынке элитных новостроек в Москве сократилось до минимальных значений за последние шесть лет.

Сейчас в продаже находится лишь 1 300 квартир и апартаментов, сообщает Knight Frank.

Это на 39% ниже показателя прошлого года. Общая площадь доступных лотов составила 189 тысяч кв. м. (-29% за год). Основная причина этого - рекордно высокий уровень спроса, который превышал темпы пополнения рынка. Кроме того, в сегменте активно расширяется практика закрытых продаж не только на начальном этапе предварительного бронирования, но и на протяжении всего периода реализации проектов.

Всего за 2021 год на рынок элитной недвижимости вышло восемь новых проектов и одна новая очередь.

Средневзвешенная цена предложения на первичном рынке элитного жилья составила 1,343 млн. руб за кв.м. Это исторически рекордный прирост на 51% за год.

Цены росли как из-за того, что новые проекты обладают более высоким качеством и уникальностью, так и из-за роста себестоимости строительства из-за подорожания стройматериалов, затрат на рабочую силу и прочих издержек.