В Якутии полицейские вернули украденное из магазина оружие

При проверке сохранности оружия и патронов в одном из специализированных магазинов Якутска обнаружилась недостача 13 нарезных карабинов и 8 гладкоствольных ружей. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Пропажу обнаружили в ходе инвентаризации, проведенной сотрудниками Росгвардии.

Выяснилось, что к пропаже причастен 28-летний продавец. Он втайне от директора магазина продавал оружие охотникам без оформления соответствующих документов и по заниженной цене. Выручку за незаконно сбытый товар - 1 миллион рублей - он забрал себе.

Полицейские установили и личности четверых покупателей нелегального товара, один из которых приобрел 15 ружей и карабинов. Весь незаконно проданный товар был изъят и после окончания следственных действий вернется в магазин. Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России "Якутское" задержали всех пятерых подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия.

С покупателей взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении. Продавец до суда помещен под домашний арест.