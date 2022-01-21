Жителя Башкирии осудили за изнасилование троих дочерей и падчерицы

Учалинский районный суд вынес приговор местному жителю и признал виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении четверых несовершеннолетних девочек. Его жертвами стали падчерица и три родные дочери. Об этом сообщили в прокуратуре Башкирии.

Суд установил, что мужчина совершал преступления много лет подряд. Началось это еще в 2009 году, когда девочкам было от четырех до 13 лет. В 2018 году падчерица подсудимого забеременела и родила ребенка.

Только в декабре 2020 года две потерпевшие обратились с заявлением в межрайонную прокуратуру и сообщили о том, что творил с ними мужчина.

- Подсудимый не признал вину в совершении преступлений. Суд назначил ему наказание в виде 17 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года, - уточнили в прокуратуре Башкирии.