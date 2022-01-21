"Россети Северный Кавказ" пресекли на Ставрополье хищения энергии на 8,6 млн рублей

В минувшем году специалисты "Россети Северный Кавказ" на территории производственной деятельности филиала "Ставропольэнерго" выявили 365 фактов неучтенного потребления электрической энергии.

Объем похищенного ресурса составил почти 2,5 миллиона киловатт-часов, что соответствует шестидневному потреблению жителей города Михайловска с населением свыше 95 тысяч человек. Стоимость "украденных" киловатт-часов - более 8,6 миллиона рублей.

Основная часть нарушений приходится на население - за отчетный период составлено 347 актов о хищении ресурса на более 1,5 миллиона киловатт-часов. В отношении юридических лиц составлено 18 актов неучтенного потребления электроэнергии почти на 970 тысяч киловатт-часов.

Больше всего случаев энерговоровства зафиксировано в населенных пунктах Буденновского, Нефтекумского, Арзгирского и Левокумского районов края. На этой территории контролерами энергокомпании пресечено 188 случаев общим объемом более 396 тысяч киловатт-часов.

Стоит отметить, что системная работа по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Ставропольского края ведется непрерывно.

В число наиболее эффективных мер входят профилактическая работа с населением, рейдовые проверки, а также осмотры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, находящихся вблизи жилых домов, с целью обнаружения набросов на провода.

В этом направлении энергетиками применяются технические меры - замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который благодаря наличию слоя изоляции исключает случаи несанкционированного подключения к электрической сети.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"