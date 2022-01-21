"Россети Северный Кавказ" пресекли на Ставрополье хищения энергии на 8,6 млн рублей

Новости

Определена примерная дата следующего извержения Везувия 17:38
Экс-глава Польши Валенса заразился коронавирусом 17:28
В Госдуме обсудили развитие сети парков "Патриот" 17:26
Google могут крупно оштрафовать за отказ удалить запрещенный контент 17:19
В СК рассказали о бесправии россиян, проживающих в Донбассе 17:17
Центральный офис ЦБ эвакуирован после угрозы о минировании 17:11
Кудрин: Нужно создать несколько крутых агломераций в противовес Москве 16:53
207 отелей и санаториев Крыма поучаствуют в пятом этапе программы кешбэка 16:46
Минпромторг: Единый стандарт позволит связать устройства "умного дома" 16:28
Решение о возможности Ассанжа обжаловать экстрадицию в США будет принято 24 января 16:28
Метеобюро Москвы: В субботу столицу завалит снегом, а потом ударят морозы 16:27
Столичная ГАИ предупредила о рейдах по нетрезвым водителям в выходные 16:23
Голикова назвала регионы-лидеры по коллективному иммунитету 16:20
Мишустин назначил нового замглавы Минздрава 16:18
Захарова поинтересовалась, кто выдал диплом главе МИД Великобритании 16:15
Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку" 16:00
В Москве в выходные ожидается резкое повышение атмосферного давления 15:54
Сенатор назвала сумму средней прибавки к пенсии после доиндексации 15:37
Лавров: Украина требует внимания, но проблема европейской безопасности шире 15:37
Лавров и Блинкен во время встречи обсудили Украину 15:33
В Москве осталось рекордно мало элитных новостроек 15:31
Обнаружен крупнейший в мире коралловый риф 15:26
Песков: Путин не болел коронавирусом 15:19
Лавров рассказал о впечатлениях от встречи с Блинкеном в Женеве 15:14
В Совфеде перенесли Рождественские парламентские встречи 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Суд объяснил, когда жалобы граждан будут оставаться без рассмотрения
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Почему школьники ошибаются с выбором вуза, а студенты меняют профессию
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
Праздник Крещения Господня: как обращаться со святой водой
21.01.2022 16:57

"Россети Северный Кавказ" пресекли на Ставрополье хищения энергии на 8,6 млн рублей

В минувшем году специалисты "Россети Северный Кавказ" на территории производственной деятельности филиала "Ставропольэнерго" выявили 365 фактов неучтенного потребления электрической энергии.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Объем похищенного ресурса составил почти 2,5 миллиона киловатт-часов, что соответствует шестидневному потреблению жителей города Михайловска с населением свыше 95 тысяч человек. Стоимость "украденных" киловатт-часов - более 8,6 миллиона рублей.

Основная часть нарушений приходится на население - за отчетный период составлено 347 актов о хищении ресурса на более 1,5 миллиона киловатт-часов. В отношении юридических лиц составлено 18 актов неучтенного потребления электроэнергии почти на 970 тысяч киловатт-часов.

Больше всего случаев энерговоровства зафиксировано в населенных пунктах Буденновского, Нефтекумского, Арзгирского и Левокумского районов края. На этой территории контролерами энергокомпании пресечено 188 случаев общим объемом более 396 тысяч киловатт-часов.

Стоит отметить, что системная работа по выявлению и пресечению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии на территории Ставропольского края ведется непрерывно.

В число наиболее эффективных мер входят профилактическая работа с населением, рейдовые проверки, а также осмотры воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, находящихся вблизи жилых домов, с целью обнаружения набросов на провода.

В этом направлении энергетиками применяются технические меры - замена неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП), который благодаря наличию слоя изоляции исключает случаи несанкционированного подключения к электрической сети.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Правительство и министерства максимально перешли на "удаленку"
В Кремле призвали не пытаться заработать очки призывами признать ЛНР и ДНР
В Петербурге ввели запрет на плановую медпомощь и профосмотры
Рябков: Россия не боится США
Nord Stream 2: Делается все, чтобы "СП-2" соответствовал правилам ЕС