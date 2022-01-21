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21.01.2022,  
14:46
Текст:  Юрий Гень

Видео: танки Т-72 расстреляли на учениях колонну бронемашин

В Ставропольском крае во время учений на полигоне Николо-Александровский танкисты 49-й армии Южного военного округа уничтожили в качестве целей движущиеся бронеавтомобили. Уникальность стрельб была еще и в том, что они проводились на большой дистанции: мишени - колонна бронемашин, по которой стреляли танки - находились на расстоянии до трех километров, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учения проходили с применением танков Т-72 в модификации Б3М. На видео показано, как экипажи боевых машин проводят стрельбу из всех видов вооружений во время одного из заездов (кругов). В задачи танкистов входило поражение целей разными способами: с ходу, с места, с кроткими остановками, из укрытий и с совершением маневра на запасную позицию в ночное время суток.

В этом году экипажам Т-72 увеличили дальность стрельбы по целям - попасть надо было с расстояния от 2,5 до 3 километров. При этом на полигоне применялись дымы и учебные мины.

Все это создавало условия, приближенные к боевым. А в качестве мишеней использовались выведенные из строя бронемашины.

Фото: Garand Thumb / youtube.com
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- В общей сложности во время тактико-огневых стрельб было задействовано более 30 танков подразделений, дислоцированных в Ставропольском крае, и около 100 солдат и офицеров, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.

Зимой этого года в ЮВО планируют провести на полигонах еще 20 боевых стрельб и около 60 огневых тренировок со стрельбами, а также 15 тактических учений.

За это время танкисты израсходуют около 11 тысяч различных боеприпасов и свыше пяти тысяч литров горючего.

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