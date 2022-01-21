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21.01.2022,  
10:22
Текст:  Светлана Цыганкова

Морские инженеры отразили внезапную атаку диверсантов

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи по установке минно-взрывных заграждений, проделыванию в них проходов для обеспечения наступления. Учения провели накануне профессионального праздника - Дня инженерных войск.

Фото: Минобороны РФ
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Видео учений представила пресс-служба Северного флота. На учебном полигоне в районе поселка Щукозеро Мурманской области бойцы проводили инженерную разведку нового района сосредоточения, применяли путепрокладчик БАТ-2.

По планам учений, им пришлось столкнуться с условным противником и отразить внезапную атаку диверсионной группы. Инженеры блокировали противника, встречным боем и огневым поражением. Использовали самоходные реактивные установки разминирования УР-77.

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Фото: vedi sotto / wikipedia.org
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