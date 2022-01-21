Морские инженеры отразили внезапную атаку диверсантов

Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота в рамках полевого выхода отработали специальные задачи по установке минно-взрывных заграждений, проделыванию в них проходов для обеспечения наступления. Учения провели накануне профессионального праздника - Дня инженерных войск.

Видео учений представила пресс-служба Северного флота. На учебном полигоне в районе поселка Щукозеро Мурманской области бойцы проводили инженерную разведку нового района сосредоточения, применяли путепрокладчик БАТ-2.

По планам учений, им пришлось столкнуться с условным противником и отразить внезапную атаку диверсионной группы. Инженеры блокировали противника, встречным боем и огневым поражением. Использовали самоходные реактивные установки разминирования УР-77.