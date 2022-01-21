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21.01.2022 10:03
Рубрика: Происшествия

В Краснодаре из-за аварии без света остались 8 тысяч жителей

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре утром 21 января от единой дежурно-диспетчерской службы города (ЕДДС) поступили одно за другим сразу три сообщения об авариях в разных частях кубанской столицы. В результате без света остались восемь тысяч жителей, говорится на официальной странице ЕДДС Краснодара в Instagram.

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Сначала в 07.20 поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Карасунском округе. Обесточенными оказались улицы Кирова, Пролетарская, Космонавтов, Фадеева, Куренная, Сычевая, Бершанской, Ярославского.

Спустя 20 минут такое же сообщение поступило из Прикубанского округа Краснодара. В этот раз без света остались дома и социальные объекты на улицах Андреевской, Семеновской, Троицкой, Упорной, Лесопосадочной, Парниковой, Березовой, Пшеничной, Цветной, Должанской, Сосновой, Средней, Седина.

А в 08.00 ЕДДС Краснодара сообщило об аварии еще на ряде улиц Прикубанского округа. Без электроэнергии остались улицы Звездная, Прохладная, Семеновская, Убинская, Троицкая, Борисовская, Рясная, Вечная, Посадская, Писателя Степанова, Макаренко, Ивановская, Родниковая.

По данным специалистов "Краснодарэлектросети", на ремонт потребуется порядка четырех-пяти часов. Сейчас из-за аварии в городе не работает 45 электроподстанций.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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