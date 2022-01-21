Рябков: США обещают дать ответ на предложения России на следующей неделе

Представители США пообещали ответить на предложения российских коллег по гарантиям безопасности на следующей неделе. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
"Они говорили, что предоставят ответы на следующей неделе", - заявил Рябков, чьи слова приводит агентство ТАСС.
Замминистра добавил, что российская сторона планирует провести "фундаментальное рассмотрение всех аспектов". "Ситуация сложная, преднамеренное нагнетание с американской стороны не доставляет нужного фона. Но тем не менее будем этот настрой американский переформатировать", - отметил Рябков.
В пятницу в Женеве проходит встреча глав внешнеполитических ведомств России и США.