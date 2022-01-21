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21 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0546 "Об утверждении порядка и способов направления уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также форм таких уведомлений и требований к формату таких уведомлений в электронной форме"

Дата подписания 26 ноября 2021 г.
Опубликован 21 января 2022 г.

Зарегистрирован 20.01.2022 № 66943

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.01.2022 г.

Вступает в силу со дня признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25 марта 2016 г. № 173 "Об утверждении порядков и способов направления органом регистрации прав уведомлений, а также подлежащих выдаче после осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав представленных заявителем документов" (зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2016 г., регистрационный № 44412), с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 17 ноября 2017 г. № 616 (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2018 г., регистрационный № 49817), от 6 апреля 2018 г. № 165 (зарегистрирован Минюстом России 29 июня 2018 г., регистрационный № 51488), от 27 февраля 2019 г. № 87 (зарегистрирован Минюстом России 13 июня 2019 г., регистрационный № 54915).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0546
(pdf, PDF, 709 Кб)