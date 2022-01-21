Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 26.11.2021 № П/0546 "Об утверждении порядка и способов направления уведомлений о приостановлении государственного кадастрового учета недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, уведомлений об отказе в государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также форм таких уведомлений и требований к формату таких уведомлений в электронной форме"