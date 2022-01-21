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21 января 2022 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.12.2021 № П/0581 "Об установлении порядка информационного взаимодействия кадастрового инженера с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в электронной форме, включая порядок получения кадастровым инженером в электронной форме межевого плана, технического плана, акта обследования, карты-плана территории, карты (плана) объекта землеустройства, помещенных на временное хранение в электронное хранилище, а также перечня критериев, по которым осуществляется автоматизированная проверка подготовленных кадастровым инженером межевых, технических планов, актов обследования, карт-планов территории, карт (планов) объектов землеустройства"

Дата подписания 10 декабря 2021 г.
Опубликован 21 января 2022 г.

Зарегистрирован 19.01.2022 № 66936

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 20.01.2022 г.

Вступает в силу с момента признания утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 18 ноября 2015 г. № 855 "Об утверждении Порядка информационного взаимодействия кадастрового инженера с органом регистрации прав в электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) или официальный сайт органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием единой системы идентификации и аутентификации" (зарегистрирован Минюстом России 28 декабря 2015 г., регистрационный № 40311) и от 15 марта 2016 г. № 129 "Об утверждении Порядка получения кадастровым инженером и (или) заказчиком кадастровых работ межевого плана, технического плана, карты-плана территории и акта обследования в электронной форме, помещенных на временное хранение в электронное хранилище" (зарегистрирован Минюстом России 14 апреля 2016 г., регистрационный № 41806), но не ранее 1 января 2023 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.12.2021 № П/0581
(pdf, PDF, 876 Кб)