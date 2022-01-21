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21.01.2022,  
15:49
Текст:  Алексей Брусилов

Танк M60A3 протаранил легковушку на Тайване

Многотонный M60A3 на Тайване едва не раздавил стоявшую на обочине легковую машину Toyota. Как пишут в социальных сетях, ее водитель решил выпить кофе, и когда вышел из мини-маркета увидел, что его транспортное средство лишилось некоторых наружных деталей.

Инцидент произошел в небольшом городке Саньсин (уезд Илань). Несколько дней назад, по дороге, пролегающей через этот населенный пункт, двигался танк, принадлежащий шестому армейскому корпусу. За штурвалом находился 28-летний военнослужащий. Он, по неизвестной причине, не справился с управлением и врезался в частный автомобиль.

Приехавшая на место происшествия полиция занялась расследованием: было установлено, что танкист трезв, а боевая машина исправна.

В результате: владелец авто получит страховую компенсацию, а воинское подразделение, которому принадлежит танк, обязали улучшить подготовку по безопасному вождению имеющейся в строю техники.

Всего на Тайване на вооружении находится более двух сотен M60A3, которые считаются устаревшими.

Фото: Sonia Sevilla / wikimedia.org
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Несмотря на то, что масса танка превышает 51 тонну, монолитное бронирование без проблем пробивается даже легкими одноразовыми противотанковыми средствами. Снаряды 105-мм пушек в настоящее время уже не так эффективны против современных танков.

Характеристики подвижности также оставляют желать лучшего - 750-сильные дизельные двигатели способны разогнать танк по шоссе до 48 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км. Экипаж - 4 человека.

В ближайшем будущем ожидается прибытие более сотни американских M1A2X.

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