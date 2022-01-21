Танк M60A3 протаранил легковушку на Тайване

Многотонный M60A3 на Тайване едва не раздавил стоявшую на обочине легковую машину Toyota. Как пишут в социальных сетях, ее водитель решил выпить кофе, и когда вышел из мини-маркета увидел, что его транспортное средство лишилось некоторых наружных деталей.

M60A3 протаранил Toyota на Тайване pic.twitter.com/mqMvkh1ShG — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 21, 2022

Инцидент произошел в небольшом городке Саньсин (уезд Илань). Несколько дней назад, по дороге, пролегающей через этот населенный пункт, двигался танк, принадлежащий шестому армейскому корпусу. За штурвалом находился 28-летний военнослужащий. Он, по неизвестной причине, не справился с управлением и врезался в частный автомобиль.

Приехавшая на место происшествия полиция занялась расследованием: было установлено, что танкист трезв, а боевая машина исправна.

В результате: владелец авто получит страховую компенсацию, а воинское подразделение, которому принадлежит танк, обязали улучшить подготовку по безопасному вождению имеющейся в строю техники.

Всего на Тайване на вооружении находится более двух сотен M60A3, которые считаются устаревшими.

Несмотря на то, что масса танка превышает 51 тонну, монолитное бронирование без проблем пробивается даже легкими одноразовыми противотанковыми средствами. Снаряды 105-мм пушек в настоящее время уже не так эффективны против современных танков.

Характеристики подвижности также оставляют желать лучшего - 750-сильные дизельные двигатели способны разогнать танк по шоссе до 48 км/ч. Запас хода по топливу - 480 км. Экипаж - 4 человека.

В ближайшем будущем ожидается прибытие более сотни американских M1A2X.