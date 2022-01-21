Новости

"Бэтмен" Мэтта Ривза станет самым длинным фильмом франшизы 07:49
Вышел трейлер продолжения финального сезона "Ходячих мертвецов" 05:45
Фото: найден внебрачный сын Александра Абдулова 20.01.2022
Умер актер из "Красной палатки" Харди Крюгер 20.01.2022
Вышел первый трейлер драмы "Капитан Волкогонов бежал" 20.01.2022

Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай

Новости
    21.01.2022, 09:39
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

20 января на 72-м году жизни скончался известный советский, казахстанский актер театра, кино и ТВ, режиссер и педагог Толеубек Аралбай. Об этом сообщается на аккаунтах студии "Казахфильм". Без указания причин.

Толеубек Мухамеджанович Аралбай (Тулюбек Аралбаев) родился 16 марта 1950 года в Семипалатинске. В 1966-м окончил факультет драматической кинорежиссуры Алматинского государственного института кинематографии и театра. С 1966 по 1976 год - актер Семипалатинского областного музыкально-драматического театра, с 1976-го и до конца жизни - актер и режиссер-постановщик Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова

Экранный дебют - историческая драма по сценарию Юрия Визбора "Год дракона" (1981). Далее - "Азиат", дилогия "Рэкетир", "Саранча", "Ликвидатор", "Урановый тайфун", "Одноклассники", другие.

Заслуженный артист Республики Казахстан (1995), награжден национальными медалями и орденами "Парасат" и "Курмет".

Новости

Худрук "Современника" Виктор Рыжаков заразился "омикроном" 20.01.2022
Умер легендарный музыкант, любимец Дэвида Линча Марти Робертс 20.01.2022
Олег Басилашвили повторно заболел коронавирусом 20.01.2022
Трейлер: шестой сезон "Чужестранки" выйдет 6 марта 20.01.2022
⧣ сериалы
Фото: twitter.com/ Netflix
Netflix опубликовал первые кадры из второго сезона "Бриджертонов" 20.01.2022
Актера Джона Малковича не пустили в отель в Венеции 20.01.2022
Умерла французская актриса Люсьен Моро 20.01.2022
⧣ утраты
Фото: youtube.com/ Marie Měřínská
Певица-антиваксер Хана Хорка умерла, специально заразившись COVID 20.01.2022
Умер режиссер спектакля "Розенкранц и Гильденстерн мертвы" Евгений Арье 20.01.2022
Секс-символ 60-х, актриса Иветт Мимо найдена мертвой 19.01.2022
⧣ СССР
Фото: kino-teatr.ru
СМИ: Худрук "Современника" Рыжаков повторно госпитализирован с COVID 20.01.2022
В Москве госпитализировали звезду "Курьера" Федора Дунаевского 18.01.2022
Умер режиссер "Прелюдии судьбы" Сергей Лисецкий 17.01.2022