Умер актер из "Саранчи" и "Рэкетира" Толеубек Аралбай

20 января на 72-м году жизни скончался известный советский, казахстанский актер театра, кино и ТВ, режиссер и педагог Толеубек Аралбай. Об этом сообщается на аккаунтах студии "Казахфильм". Без указания причин.

Толеубек Мухамеджанович Аралбай (Тулюбек Аралбаев) родился 16 марта 1950 года в Семипалатинске. В 1966-м окончил факультет драматической кинорежиссуры Алматинского государственного института кинематографии и театра. С 1966 по 1976 год - актер Семипалатинского областного музыкально-драматического театра, с 1976-го и до конца жизни - актер и режиссер-постановщик Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова

Экранный дебют - историческая драма по сценарию Юрия Визбора "Год дракона" (1981). Далее - "Азиат", дилогия "Рэкетир", "Саранча", "Ликвидатор", "Урановый тайфун", "Одноклассники", другие.

Заслуженный артист Республики Казахстан (1995), награжден национальными медалями и орденами "Парасат" и "Курмет".