Вооруженные силы РФ в 2021 году получили свыше 5 тысяч новых вооружений

Вооруженные силы в 2021 году получили более 5 тысяч новых и модернизированных единиц вооружения, военной и специальной техники. В их числе системы ПВО С-400, С-350, ракетные комплексы "Бастион", более 100 самолетов и вертолетов. Об этом в четверг на Едином дне приемки военной продукции сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, пандемии не удалось сорвать планы по поставкам вооружений. Фото: mil.ru

"900 боевых бронированных машин, 3 современные подводные лодки, включая атомный подводный крейсер "Князь Олег", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", 4 надводных корабля, 10 боевых катеров, 17 судов и катеров обеспечения", - перечислил глава военного ведомства. По словам министра, от промышленности получена 151 единица новой и модернизированной авиационной техники, в том числе 77 самолетов, 29 вертолетов, 45 комплексов с беспилотными летательными аппаратами. "4 модернизированных ракетоносца Ту-95МС, 3 береговых ракетных комплекса "Бастион", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", зенитные ракетные системы С-400 "Триумф" и С-350 "Витязь"", - добавил Шойгу.

Министр также напомнил, что в прошлом году было завершено перевооружение первого полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами, оснащенными гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Сформирован отдельный авиационный полк, вооруженный самолетами МиГ-31И с гиперзвуковой ракетой "Кинжал".

В итоге оснащенность армии и флота современным вооружением повысилась до 71,2%, а стратегических ядерных сил - до 89,1%. Исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

Военачальник рассказал, что новая боевая техника, поступающая в войска, "интенсивно эксплуатируется и хорошо зарекомендовала себя в ходе различных проверок боеготовности, учений, тренировок, военно-прикладных соревнований".

Не обошлось и без упоминания COVID-19. "Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, организована надлежащая работа предприятий промышленности и органов военного управления, обеспечены ритмичность производства и заданные темпы выполнения гособоронзаказа", - констатировал Шойгу.

"В результате планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники в 2021 году выполнены на 99,4%, а ремонта - на 99,7%", - доложил Сергею Шойгу замминистра обороны Алексей Криворучко.