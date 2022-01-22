Андрей Бочкарев: В строительстве Национального космического центра используются уникальные технологии

В строительстве Национального космического центра используются уникальные технологии. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. В частности, он рассказал о самоуплотняющейся бетонной смеси, которая благодаря высокому коэффициенту армирования конструкций применяется при бетонировании монолитного каркаса башни.

По словам заммэра, рецептура этой смеси специально разработана старейшим институтом строительной отрасли НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Андрей Бочкарев рассказал: "За счет кинетической энергии смеси происходит быстрое затвердевание без использования дополнительных средств воздействия, так называемых вибраторов. Применение такой смеси позволяет увеличить качество и скорость строительства".

Как отметил гендиректор ООО "МИП-Строй 1" Константин Маслаков, на площадке повсеместно применяются так называемые средства малой механизации. "Речь идет, например, о специальных пистолетах для вязания арматуры, что тоже сильно влияет на производительность труда. Кроме того, при строительстве применяются такие технологии механизации, как самоподъемная гидравлическая опалубка. По сути дела, мы монтируем самоподъемную площадку, на которой можно хранить строительные материалы, перемещать людей и грузы и, соответственно, организовывать производство работ, - пояснил Константин Маслаков. - Все вышеперечисленные технологии и решения позволят выйти нам на темп строительства 3-4 этажа в месяц".

Глава "МИП-Строй 1" подчеркнул, что все работы по строительству НКЦ ведутся собственными силами компании. "Для этого мы провели специальное обучение инженерно-технического состава - специалисты ездили на стажировку к одному из ведущих европейских производителей опалубочных систем.