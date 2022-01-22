Указ главы Республики Бурятия от 21 января 2022 года № 5 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Новости

За сутки в Москве с COVID-19 госпитализированы 1077 человек 13:17
В столичном регионе продлили "желтый" уровень погодной опасности 12:23
Оперштаб: "Омикрон" выявлен в 63 регионах России 11:48
Олега Тактарова избили в Мексике 11:43
Су-35 ВКС РФ отработают в Беларуси полеты на максимальную дальность 11:42
Две части франшизы "Миссия невыполнима" перенесены на 2023 и 2024 годы 11:27
Рогозин запросит позицию НАСА по отказу США выдать визу российскому космонавту 11:20
Студентке МГУ Алисе Тепляковой предложили другие формы обучения 11:05
Бывшего чемпиона UFC, актера Тактарова избили в Мексике 10:44
WP: США попросили РФ не обнародовать ответ Вашингтона по гарантиям безопасности 10:14
Посольство США в Киеве намерено эвакуировать персонал из Украины 10:13
Столичный суд арестовал хакера, разыскиваемого в США 10:07
СМИ: Глава МИД Великобритании в феврале приедет в Москву на переговоры 10:04
От рака крови умер американский комик Луи Андерсон 09:52
Глава ВМС Германии считает Крым навсегда российским 09:46
Под Омском неизвестный зарезал семью из трех человек 09:30
ЕГЭ-2022 по русскому языку: 10 слов, которые обязательно будут в заданиях 09:30
Посол в Канаде раскритиковал расширение НАТО к границам России 09:25
Врач-дерматолог предупредил об опасном последствии "омикрона" для кожи 08:32
Более 50 горняков эвакуированы из шахты Кемеровской области 08:23
Капризов набрал два очка в матче против "Чикаго" 08:03
В Якутии зафиксирован новый рекорд по числу заболевших COVID-19 07:59
Названа категория людей, которым нужны две дозы бустера от COVID-19 07:43
Японцев предупредили о возможных сильных землетрясениях в ближайшие дни 07:31
Вильфанд рассказал о понижении температуры в центре европейской части РФ 07:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
22 января 2022 г.

Указ главы Республики Бурятия от 21 января 2022 года № 5 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

Дата подписания 21 января 2022 г.
Опубликован 22 января 2022 г.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.1.3. В абзаце четвертом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.2. В абзаце первом пункта 5 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.3. В пункте 7.1:

1.3.1. В абзаце девятнадцатом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.3.2. В абзаце двадцать первом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.4. В абзаце десятом пункта 7.2 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.5. В абзаце втором пункта 7.5 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.6. В пункте 7.8 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7. В пункте 9:

1.7.1. В абзаце третьем слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7.2. В абзаце пятом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7.3. В абзаце шестом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией