Указ главы Республики Бурятия от 21 января 2022 года № 5 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 25.06.2021 № 191, от 28.06.2021 № 193, от 30.06.2021 № 196, от 07.07.2021 № 202, от 09.07.2021 № 212, от 12.07.2021 № 213, от 23.07.2021 № 220, от 28.07.2021 № 227, от 02.08.2021 № 231, от 04.08.2021 № 236, от 11.08.2021 № 237, от 13.08.2021 № 239, от 18.08.2021 № 240, от 26.08.2021 № 254, от 03.09.2021 № 261, от 06.09.2021 № 262, от 14.09.2021 № 270, от 16.09.2021 № 273, от 21.09.2021 № 279, от 21.09.2021 № 280, от 24.09.2021 № 285, от 29.09.2021 № 286, от 25.10.2021 № 301, от 25.10.2021 № 302, от 27.10.2021 № 306, от 29.10.2021 № 309, от 02.11.2021 № 311, от 05.11.2021 № 312, от 08.11.2021 № 313, от 15.11.2021 № 315, от 19.11.2021 № 318, от 28.11.2021 № 324, от 14.12.2021 № 327, от 20.12.2021 № 346, от 11.01.2022 № 1):

1.1. В пункте 1.3:

1.1.1. В абзаце первом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.1.2. В абзаце втором слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.1.3. В абзаце четвертом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.2. В абзаце первом пункта 5 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.3. В пункте 7.1:

1.3.1. В абзаце девятнадцатом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.3.2. В абзаце двадцать первом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.4. В абзаце десятом пункта 7.2 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.5. В абзаце втором пункта 7.5 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.6. В пункте 7.8 слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7. В пункте 9:

1.7.1. В абзаце третьем слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7.2. В абзаце пятом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

1.7.3. В абзаце шестом слова "по 31 января 2022 года" заменить словами "по 31 марта 2022 года".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







