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22.01.2022 12:59
Рубрика: Культура

К 100-летию Юрия Левитанского состоится премьера фильма "Мой век"

Текст: Сусанна Альперина

Сегодня, 22 января к 100-летию со дня рождения поэта и переводчика Юрия Давидовича Левитанского канал "Россия-Культура" представляет премьеру документального фильма "Мой век". Начало показа - в 17:45.
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Картина Марины Мироновой и Алексея Горовацкого посвящена жизненному и творческому пути Юрия Левитанского. О поэте и его стихах размышляют и рассказывают: Елена Камбурова - художественный руководитель Театра музыки и поэзии, Чулпан Хаматова - актриса театра и кино, Олеся Николаева - поэтесса, прозаик и другие.

Юрий Левитанский родился в Черниговской области Украины. В 16 лет, окончив школу, приехал в Москву и поступил в Институт философии, литературы и истории. Учеба в вузе давала освобождение от армейской службы, но, когда началась война, Левитанский добровольцем ушел на фронт. Был пулеметчиком, военным корреспондентом, печатался во фронтовых газетах. Прошел всю войну, демобилизовался лишь в 1947-м.

В 1948 году вышел первый сборник его стихов "Солдатская дорога". Но широкая известность пришла к поэту спустя годы, в 1963-м, когда была опубликована книга Левитанского "Земное небо".

Он был также известен как талантливый переводчик с немецкого, португальского, чешского и других языков, и как автор искрометных пародий. Песни на его стихи исполняли Татьяна и Сергей Никитины, Елена Камбурова, Валерий и Вадим Мищуки и другие

В произведениях Левитанского сочетаются грусть и ирония. Поэтесса Олеся Николаева писала о Юрии Давидовиче: "В нем была драгоценная любовь к скорбям - amor fati, - которая достается поэтам как крест и как дар. Плакальщик и печальник, наш вечный Пьеро, белая ворона среди здравомыслящих и комильфотных московских поэтов". Его стихи о дружбе, любви, одиночестве, о поиске себя остаются актуальными и в XXI веке.

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