Указ главы Республики Коми от 20 января 2022 года № 4 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 20 января 2022 г. № 4





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1) пункт 5.42 изложить в следующей редакции:

"5.42 обеспечить перевод работников в возрасте 60 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) на дистанционную (удаленную) работу, если это не нарушает режим функционирования организации;";

2) дополнить пунктом 5.44 следующего содержания:

"5.44 обеспечить возможность проведения обследования работников на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 не менее 3-х раз в неделю с использованием официально зарегистрированных на территории Российской Федерации тест-систем на выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19;";

3) дополнить пунктом 13.12 следующего содержания:

"13.12 ввести в стационарных организациях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием граждан (домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, стационарных отделениях при центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения) ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе на основании предписаний, предложений осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, включая переход указанных организаций на закрытый режим работы;";

4) в пунктах 13.2 и 13.3 слова "в пункте 2.1" заменить словами "в подпункте 1 пункта 2";

5) пункт 13.8 исключить;

6) в абзаце восьмом пункта 19.11 и абзаце шестом пункта 19.153 слова "улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми" заменить словами "20 января 2022 года";

7) пункт 19.11 дополнить абзацами девятым - одиннадцатым следующего содержания:

"С 21 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми:

приостановить работу кинотеатров (кинозалов);

работа театров, театральных и концертных организаций, учреждений клубного типа осуществляется без участия зрителей (без возможности заполнения зала).";

8) пункт 19.153 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:

"С 21 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки на территории Республики Коми работа организаций, осуществляющих проведение спортивных мероприятий, осуществляется без участия зрителей (без возможности заполнения зала (трибун).";

9) в пункте 1 раздела "I. Общие противоэпидемические мероприятия" приложения № 3 к Указу число "65" заменить числом "60".







