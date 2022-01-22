Олега Тактарова избили в Мексике

54-летний российский и американский актер и телеведущий Олег Тактаров, чемпион мира по смешанным единоборствам, пострадал на мексиканском курорте.

Как передает "Чемпионат.com", конфликт произошел после того, как спортсмен заступился за девушку, у которой возникло недоразумение с охраной гостиницы.

"Я попросил не терроризировать людей - предъявляйте все претензии мне. Сзади по голове ударили, думаю, бейсбольной битой. Гематома внутренняя", - рассказал Тактаров.

По наблюдениям бывшего чемпиона, по нему "десять человек скакали", предварительно надев на российского артиста наручники.

"Очнулся от того, что задыхаюсь, у меня майка была на носу, я хотел дышать, меня били. Один прыгал на наручниках. Какой-то леской мне стягивали ноги. Какая-то супермафиозная структура", - отметил Олег.

Со слов Тактарова, избиение продолжалось минут сорок, и когда, наконец, приехала полиция, он вздохнул с облегчением. Так как каждую секунду думал, что умрет.

Ситуацию прокомментировали ТАСС в российском посольстве в Мексике, уточнив, что инцидент действительно имел место в штате Кинтана-Роо на юге страны, произошел он "довольно давно", и в настоящий момент жизни спортсмена ничего не угрожает - в посольстве всё держат на контроле.

Тактаров обратился в полицию, где продолжается расследование нападения. "Никакого предвзятого отношения со стороны правоохранительных органов, никаких проявлений русофобии нет", - акцентировал представитель посольства.

Олег Тактаров родился в Арзамасе-17 в 1967 году. Снялся в десятка фильмов и сериалов, среди которых "Конек-Горбунок", новый "Вий", "Хищники" Антала, вторые "Плохие парни", ремейк "Роллербола", "Сокровище нации", "15 минут славы", "Generation П".