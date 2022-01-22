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От рака крови умер американский комик Луи Андерсон

Новости
    22.01.2022, 09:52
Текст:   Олег Усков

В возрасте 68 лет в госпитале в Лас-Вегасе после сражения с лимфомой 21 января скончался замечательный американский комик, продюсер и сценарист Луи Андерсон. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя артиста. Рак крови у комика был диагностирован 18 января.

Андерсона вы знаете как создателя и главного героя анимационного шоу "Жизнь Луи" (две премии "Эмми"), как Кристин Баскетс, мать протагониста в сэдкоме "Баскетс", по заходам в "Джоуи", "Клинику", "Элли Макбил", по дилогии "Поездка в Америку", так далее.

Луи Андерсон родился в 1953 году и вырос в Сент-Поле, Миннесота. Был десятым ребенком в семье с одиннадцатью детьми. На экранах дебютировал в середине 80-х. В фильмографии - более сорока пунктов.

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