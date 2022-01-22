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22.01.2022,  
18:46
Текст:  Антон Валагин

Появилось фото китайской копии F-117

В Сети появились первые качественные фото копии американского истребителя-бомбардировщика F-117, установленной в китайском городе Лоян на территории военного завода. В пояснении к посту сказано, что спутниковые снимки китайского F-117 известны давно, но фото с более близкого расстояния ранее не публиковались.

Фото: Falcon® Photography/Wikimedia.org
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Lockheed F-117 Nighthawk - первый серийный самолет, построенный по стелс-технологиям, - поступил на вооружение ВВС США в 1983 году. Его боевое применение прекратилось после того, как в 1997 югославская ПВО сбила F-117 старым советским комплексом С-125. По словам командира командира бригады Дани Золтана, это стало возможно благодаря беспечности американцев, летавших одним и тем же маршрутом. К тому же передающая и приемная антенны зенитного радара находились в разных местах, а стелс-технологии на это не рассчитаны.

Несколько фрагментов истребителя - включая фонарь кабины пилота и его шлем, - выставлены в белградском музее авиации. Остальные артефакты разобрало на сувениры население. Позже Associated Press со ссылкой на неназванного сербского военного сообщило о том, что китайские агенты активно скупали фрагменты F-117 у фермеров - и некоторые из артефактов были "с небольшой автомобиль". Поэтому, когда в небо поднялся китайский стелс-истребитель J-20, многие эксперты в США поспешили обвинить КНР в использовании технологий Nighthawk. При этом они умолчали о том, что при президенте Билле Клинтоне американские компании предоставили Пекину несколько ключевых технологий, необходимых для производства стелс-самолетов. Так BP America и Hexcel передали в Китай секреты прекурсоров и композитов, а Sikorsky - методику расчета форм фюзеляжей, писал G2Bulletin.

Так или иначе, но китайцы копию F-117 построили.

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