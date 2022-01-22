В Омске умерла солистка музыкального театра Ольга Бржезинская

Ольга Бржезинская родилась в 1934 году в Казахстане, а незадолго до начала Великой Отечественной войны вместе с семьей переехала в Новосибирск. Там она окончила школу и поступила в швейный техникум. Начав петь в хоре, Бржезинская поняла, что хочет связать свою судьбу с музыкой. Выпускница Уральской консерватории несколько лет отслужила в Оренбургском театре музыкальной комедии, а в 1970 году вместе с мужем Георгием Котовым, впоследствии народным артистом РСФСР и лауреатом Национальной театральной премии "Золотая маска", переехала в Омск.

В Омском театре музыкальной комедии Ольга Бржезинская исполнила много сложных вокальных партий и запомнилась разнообразными ролями. Наиболее известные - Сильва ("Сильва"), Теодора Вердье ("Принцесса цирка"), Зорика ("Цыганская любовь"), Ганна Главари ("Веселая вдова"), Саффи ("Цыганский барон"), Виолетта Леблан ("Холопка"), Лиза Муромская ("Барышня-крестьянка"), Кубыркина ("Женитьба гусара"), Бухалова ("Девичий переполох"), Министр нравственности Звелина ("Голландочка"), султанша Айганым ("Любина роща").

Исполнив роль Настеньки в оперетте А. Новикова "Василий Теркин", в 1975 году Ольга Бржезинская была удостоена Диплома на Всероссийском смотре спектаклей в ознаменование 30-летия со дня Победы.

Награждена медалью "За верность долгу и Отечеству".

Прощание с Ольгой Бржезинской состоится 24 января в 11:30 у служебного входа Омского музыкального театра.