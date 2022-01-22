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СМИ: В ДТП с участием Шварценеггера пострадала женщина

США
    22.01.2022, 06:25
Фото: AFP/Tolga Akmen Фото: AFP/Tolga Akmen
Фото: AFP/Tolga Akmen

Американский киноактер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер попал в ДТП. Авария произошла в пятницу в Лос-Анджелесе, в нескольких километрах от дома знаменитости, передает ТАСС, ссылаясь на портал TMZ.

По его данным, внедорожник Шварценеггера GMC Yukon врезался в легковой автомобиль Toyota Prius. В результате удара машина актера оказалась одним колесом на капоте легковушки.

Шварценеггер в ДТП не пострадал, а вот женщина, находившаяся в легковом автомобиле, получила травму головы, ее увезли в больницу.

Других подробностей аварии пока нет. Также ничего не сообщается о ее причинах.

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