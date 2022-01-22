Умерла актриса из "Зойкиной квартиры" Ольга Шрамко

Скончалась советская, российская актриса кино и театра Ольга Шрамко. Об этом сообщили в Пушкинском заповеднике "Михайловское", где артистка работала экскурсоводом.

Шрамко умерла еще 13 января на 58-м году жизни, но объявлено об этом было чуть позже. Причиной названа тяжелая болезнь, борьба с которой велась Ольгой Юрьевной многие годы.

Ольга Шрамко родилась 22 мая 1965 года в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского государственного университета и Высшее театральное училище имени Щукина. В год его окончания, в 88-м, была принята в труппу Ленинградского театра имени Ленинского Комсомола (ныне - "Балтийский Дом").

Сниматься начала двумя годами ранее - мелодрама с Золотухиным "Трава зелена", "Зойкина квартира" по Булгакову, "Женщина дня" с Аликой Смеховой, детектив "Клещ". Последней экранной работой Шрамко стал важнейший фильм некрореализма "Папа, умер Дед Мороз" - культовая лента Юфита и Маслова.

В музее-заповеднике деятельность свою Ольги Юрьевны началась весной 2016-го, немедленно проявив себя глубоким профессионалом.

"Она была необыкновенно обаятельным человеком, с которым легко было работать.

Для нас, сотрудников Пушкинского заповедника, уход Ольги Юрьевны Шрамко - это огромная и невосполнимая утрата", сказано в некрологе.