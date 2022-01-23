Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 января 2022 года № 2 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 декабря 2021 года № 170 "О плане действий, направленных на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызывающего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", учитывая решение Оперативного штаба по предупреждению завоза распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации (протокол заседания от 14 января 2022 года № 1 кв), письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 19 января 2022 года № 01-03/159, от 20 января 2022 года № 01-03/185 и согласование Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 21 января 2022 года, постановляю:

1. Рекомендовать гражданам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, соблюдать режим обязательной самоизоляции и не покидать место жительства (пребывания), за исключением случаев, указанных в приложении к настоящему постановлению.

2. Работодателям:

2.1. Перевести работников в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, другие категории сотрудников количеством не менее 60 %, на дистанционную работу.

2.2. Осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом.

2.3. Рекомендовать организовать специальные условия труда работникам с учетом их состояния здоровья, включая увеличение охвата тестирования персонала на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19.

3. Департаменту общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаменту экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

3.1. Мобилизовать деятельность сотрудников, задействованных в работе "горячих линий", в том числе Единой горячей линии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, Контакт-центра автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры", Единого контакт-центра социальной службы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также с использованием нейронных сетей, регистратур, социальных служб, добровольцев (волонтеров) в связи с возможным увеличением сообщений от граждан по вопросам, связанным в том числе с SARS-CoV-2: В.1.1.529 (Omicron), а также по оказанию адресной всесторонней помощи гражданам в возрасте 60 лет и старше, гражданам, имеющим хронические заболевания, сниженный иммунитет, находящихся на обязательной самоизоляции, в том числе по доставке продуктов питания, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости.

3.2. Организовать регулярные телефонные опросы граждан в возрасте 60 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, находящихся на обязательной самоизоляции, о состоянии здоровья, самочувствии, выявлении потребности в адресной всесторонней помощи.

3.3. Внедрить механизм мониторинга систем обеспечения звонков граждан, их сопровождение до получения ответа на каждый поступивший вопрос.

4. Руководителям образовательных организаций всех форм собственности, реализующих в муниципальных образованиях г. Когалым, г. Нефтеюганск, г. Нижневартовск, Советский район, г. Сургут, г. Урай, г. Югорск, г. Ханты-Мансийск образовательные программы общего, дополнительного, профессионального и высшего образования (за исключением образовательных организаций с круглосуточным пребыванием детей), руководителям органов местного самоуправления указанных муниципальных образований, исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся образовательные организации общего, дополнительного, профессионального и высшего образования, расположенные в вышеперечисленных муниципальных образованиях, обеспечить с 25 января 2022 года по 8 февраля 2022 года включительно реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом образовательной организацией.

5. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

5.1. В срок до 28 января 2022 года:

5.1.1. Сформировать и утвердить временный кадровый резерв из числа врачей, среднего медицинского персонала, младшего медицинского персонала, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, актуализировать его еженедельно.

5.1.2. Обеспечить готовность к переводу на круглосуточный режим работы лабораторий, осуществляющих диагностику на выявление новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в том числе обеспечить лаборатории необходимыми кадровыми ресурсами и расходными материалами.

5.2. Обеспечить охват тестированием населения на новую коронавирусную инфекцию, вызванную COVID-19, не менее 300 на 100000 человек.

5.3. Организовать формирование листков нетрудоспособности и выписку пациентов к труду в ходе дистанционных консультаций без необходимости очного посещения медицинских организаций.

5.4. Оказывать содействие в добровольной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, детей в возрасте с 12 лет.

5.5. Обеспечить повторную вакцинацию населения против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в порядке, установленном временными методическими рекомендациями "Порядок проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (письмо Министерства здравоохранения Российской Федерации от 22 декабря 2021 года № 30-4/И/2-21694).

5.6. Обеспечить готовность к развертыванию дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19, в соответствии с алгоритмом управления коечным фондом при оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденным протоколом заседания Регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 ноября 2021 года № 120.

6. Продлить до 28 февраля 2022 года включительно:

6.1. Приостановление деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров, развлекательных и досуговых заведений, оказания услуг по курению кальяна.

6.2. Запрет на проведение в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре зрелищно-развлекательных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, культурных, физкультурных, спортивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного уровня, которые могут осуществляться (проводиться) с участием граждан, с соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предусматривающих меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 года № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий".

6.3. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв. м на человека, но не более 8 человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

6.4. Рекомендацию органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры об отмене выездных мероприятий по государственной регистрации актов гражданского состояния и других торжественных мероприятий.

6.5. Обязанность собственников торговых центров по введению запрета посещения торговых центров гражданами, не достигшими возраста 14 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).

7. Деятельность организаций общественного питания осуществляется без проведения в них торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан.

8. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова





Приложение к постановлению Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 января 2022 года № 2





Граждане в возрасте 60 лет и старше, граждане, имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, могут покидать места проживания (пребывания) в случаях:

обращения за медицинской помощью, иной прямой угрозы жизни и здоровью;

выгула домашних животных;

доставки твердых коммунальных отходов до ближайшего места их накопления;

оказания помощи близким родственникам старше 60 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями;

следования:

в аптечные организации, к объектам розничной торговли, реализующим продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости;

в ветеринарные клиники для получения неотложных услуг и организации, осуществляющие уход за животными без их владельцев;

в страховые организации;

в нотариальные конторы, оказывающие нотариальные услуги в качестве "дежурных нотариальных контор";

в адвокатские организации;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим шиномонтажную, авторемонтную деятельность, мойку автомобилей и оказывающим сопутствующие услуги, ремонт бытовой техники, ремонт средств связи, включая сотовые телефоны, - по предварительной записи, неотложные ремонтные работы;

в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг и их структурные подразделения, расположенные в автономном округе, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

в организации, осуществляющие поддержку предпринимателей, в кредитные организации;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, изготавливающим фото для документов;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим ритуальные услуги;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу очков, линз и их частей;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим продажу средств связи, включая сотовые телефоны;

в организации сферы расчетно-кассового обслуживания населения;

от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным и садовым участкам (или в обратном направлении);

в помещения органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа и государственных (муниципальных) учреждений автономного округа, организаций автономного округа, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, для получения по предварительной записи государственных (муниципальных) услуг;

в организации для прохождения собеседования с целью трудоустройства (заключения трудового договора) при отсутствии технической возможности его проведения с использованием дистанционных методов;

в организации, реализующие программы обучения водителей транспортных средств категорий "B", "C", "CE", "D", "DE", для прохождения индивидуального практического занятия;

к организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим технический осмотр транспортных средств, по предварительной записи;

в целях получения водительского удостоверения после прохождения профессионального обучения на право управления транспортными средствами, в том числе в целях сдачи соответствующего экзамена;

для посещения гражданами призывного возраста учреждений, организаций по вопросам, связанным с их призывом на военную службу;

для посещения гражданами, являющимися донорами, центра заготовки гемопоэтических стволовых клеток, центра крови, станций и отделений переливания крови в целях сдачи крови и ее компонентов.







