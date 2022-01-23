Секреты ракеты С-400 показали на видео

26 января московскому заводу "Авангард" исполнится 80 лет. Предприятие находится в центре Москвы, в десяти километрах от Кремля. Здесь изготавливают ракеты для зенитной системы С-400 "Триумф". В честь юбилея в цеха и лаборатории пустили съемочную группу "Военной приемки".

Волшебные рули

Корпус ракеты отливают из магниевого сплава - этот материал почти в два раза легче алюминия, но весьма специфичен в обработке. Чтобы избежать пожара и взрыва, все операции с магнием проводят в бескислородной среде. Форму перед отливкой чиcтят пылесосом, чтобы в ракетные отсеки не попала ни одна песчинка. В расплав время от времени пускают защитный газ - он также убирает примеси и поднимает на поверхность шлак. Его снимают шумовкой, как пенку с варенья. Температуру расплава, объем подаваемого газа и другие параметры контролирует компьютер. Напоследок жидкий сплав пропускают через кубики магнезита - это что-то вроде фильтра тонкой очистки, улавливающего последние частицы шлака. Образец каждой плавки остается на предприятии - он называется "свидетель" и используется в испытаниях на прочность.

Цилиндрические отливки ракетных отсеков проходят химическую и термическую обработку - они стабилизируют механические свойства сплава и фиксируют их на длительный срок. Зародыш будущей ракеты просвечивают рентгеном и подвергают другим тестам - всего их более 200.

Ракеты С-400 управляются при помощи двух комплектов рулей. Аэродинамические находятся на корпусе и раскрываются после запуска. Газодинамические спрятаны в сопле - они отклоняют реактивную струю твердотопливного двигателя.

- И те, и другие по-своему уникальны. Работают надежно, время использования… говорить не буду, - заметил генеральный директор ММЗ "Авангард" Денис Попков.

Золотая ракета

С-400 - очень умная система и электроники в ее ракетах хватает. Экранированный провод вручную прощупывается монтажниками на предмет изъянов. На этом участке работают только женщины - у них руки нежнее и чувствительнее. Провода в жгуты также сплетаются вручную.

- Роботы, которых мы тестировали, показали худшие результаты по сравнению с человеком. Наши монтажники выполняют операции быстрее и качественнее, - рассказала начальник электромонтажного цеха Елена Кулакова. Главное здесь качество - единственный дефект в многокилометровой электрической схеме ракеты может привести к срыву боевой задачи. Чтобы не запутаться в мешанине проводов, монтажницы используют особые столы, похожие на лекала, все соединения заливают герметиком, а особо важные контакты делают из золота. Собранную электросхему испытывают водяной ванной.

Отдельного рассказа заслуживает изготовление транспортно-пусковых контейнеров для ракет "Триумфа". Они не только защищают изделия от непогоды, но и обеспечивают вертикальный старт. Алюминиевые листы сворачивают в трубы, немного закаливают и покрывают защитной пленкой. Затем из цилиндров собирают ТПК, балансируют, испытывают на прочность и герметичность.

Одна из самых ответственных деталей - днище контейнера. Оно принимает на себя основную нагрузку при запуске ракеты. Днище отливают из алюминия и закаливают: разогревают до 500 градусов, а затем опускают в воду комнатной температуры. Собранные ТПК красят изнутри (робот) и снаружи (человек, как более внимательный и скрупулезный исполнитель). Цвет выбирает заказчик - контейнеры могут быть защитного цвета, песочного или в оговоренном камуфляже.

Пока готовится упаковка, ракету собирают и испытывают. В заводской лаборатории готовое изделие подвергают запредельным нагрузкам - в два раза больше тех, что могут возникнуть в полете. Если ракета их выдерживает, она признается готовой к отгрузке. Контейнер тем временем оснащают системой "холодного старта". Пиропатрон с газогенератором приводит в движение поршни, тем движутся по направляющим и выталкивают многотонную ракету в небо. Там включается маршевый двигатель и собранное с таким искусством и усердием изделие устремляется к цели.

В ходе тестовых пусков новой партии ракет С-400 выполнил тройной залп - довольно редкая процедура. Испытания прошли без замечаний.

Patriot против "Триумфа"

Любой человек, интересующийся зенитной тематикой, хотя бы раз задавался вопросом, что круче: американский Patriot или российский С-400. На него ответил один из самых сведущих в этой сфере людей.

- У С-400 существенно большая дальность: 400 километров против 100. Наша система способна работать по целям, летящим со скоростью большей, чем предел досягаемости Patriot. Третье отличие: минимальная высота перехвата. У американского комплекса это 50-60 метров, у нашего - существенно ниже. Проблема высоты заключена во взрывателе. Он не должен срабатывать от подстилающей поверхности. Поэтому в наших изделиях реализованы специальные сигналы и режимы. Также у С-400 больше дальность обнаружения цели, поскольку система может работать со внешними радарами, способными поднять антенну, скажем, над лесом. Наконец, у Patriot наклонный старт - это накладывает определенные ограничения: куда-то ракету можно довернуть, куда-то нет. Ракеты С-400 стартуют вертикально и затем поворачивают в нужную сторону, - рассказал "Звезде" Сергей Друзин, заместитель генерального конструктора концерна ПВО "Алмаз-Антей". Он также подтвердил способность "Триумфа" перехватывать гиперзвуковые цели. Предел возможностей ракет С-400 - 4800 метров в секунду, более 15 Махов.

Один из старейших работников ММЗ "Авангард", ведущий конструктор Надежда Харитонович главным достоинством ракет С-400 считает их надежность:

- Вероятность безотказной работы высока. Об этом говорят все испытания, которым мы подвергаем свои изделия. К тому же они крайне неприхотливы в хранении. В любой момент вы можете нажать кнопочку "Пуск" и пустить ракету.

Кстати

Один из самых ценных экспонатов в музее завода "Аванганрд" - фрагмент крыла американского самолета-шпиона U-2. Он был сбит в 1960 году во время разведывательного полета над СССР ракетой зенитного комплекса С-75. Ракетой, собранной на "Авангарде".