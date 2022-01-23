Уникальный столичный завод "Авангард" раскрыл свои тайны

Кто и зачем мотает нервы ракетам и как их в буквальном смысле куют. Обозревателю "РГ" удалось посмотреть практически весь процесс изготовления ракет к зенитно-ракетным комплексам С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф".

Вот так происходит погрузка новой ракеты комплексов С-300 и С-400 в транспортно-пусковой контейнер. После чего ракету отправляют из Москвы на секретную базу для боевого снаряжения. Фото: Иван Егоров

Единственное предприятие, выпускающее сегодня уникальные управляемые ракеты для С-300 и С-400,- Московский машиностроительный завод "Авангард". 24 января заводу исполняется 80 лет, и вот в преддверии этого юбилея ограниченный пул журналистов пустили в секретные цеха оборонного предприятия. Секреты начинаются еще перед входом на завод. Остановка общественного транспорта еще с советских времен гласит: здесь "Фабрика игрушек". Правда, попадая внутрь, на особо охраняемый пункт пропуска, сразу понимаешь, о каких "игрушках" может идти речь. Даже внутри на территории некоторые цеха вообще обнесены забором со своим пропускным режимом и охраной. Как объясняет руководство завода, повышенный режим охраны связан с тем, что некоторые цеха являются секретными и совершенно секретными. Уникальность завода в том, что здесь в одном месте происходит полный цикл изготовления и сборки ракеты. От отливки и ковки заготовок рулевого оборудования до сборки электронной начинки.

Сначала попадаем в кузнечно-прессовый цех - здесь происходит горячая объемная штамповка и ковка легированных и высоколегированных сталей, а также жаропрочных и титановых сплавов. Несколько рабочих с легкостью управляются с раскаленными заготовками и словно пирожки выковывают их на трехтонном кузнечном молоте. После "горячего" кузнечного цеха высокопрочные заготовки аэродинамических рулей попадают в механосборочный цех. Здесь их до ювелирной точности обрабатывают на новейших, в том числе отечественных, станках с числовым программным управлением. Следит за всей системой молодой инженер с планшетом, на котором отображается весь процесс на работающих станках. Кардинально от первых двух цехов отличается электромонтажный - здесь все не в рабочих комбинезонах, а в белых халатах. На входе емкости со спиртом для дезинфекции рук - это требование тут появилось не с пандемией, а было всегда - для чистоты производства. Именно здесь производится мозговой центр и вся электрическая начинка ракеты - сплетенные в один защищенный жгут многочисленные провода.

- То есть это вы нервы мотаете ракете, - спрашиваю у начальника цеха Елены Кулаковой.

- Мы говорим - вяжем нервы, - поправляет она меня.

По словам Кулаковой, работа это очень тонкая и кропотливая, нужно быть очень усидчивым и внимательным человеком. Раньше здесь работали исключительно женщины. Но в последнее время появились и такие же усидчивые мужчины, сейчас их в цеху уже до 40 процентов. Есть и целые семейные династии. Мотать же, то есть вязать приходится действительно много - на одну ракету уходит 767 метров проводов.

Первую ракету комплекса С-300 "Авангард" выпустил еще в далеком 1975 году. Сегодняшние ракеты к С-300 и С-400 можно отнести к поколению 12+

Задача монтажников - не только сплести все провода в один, их еще нужно обмотать по виду обычной синей, но на самом деле высокопрочной изолентой. А еще каждый соединительный контакт в жгуте промазать специальным герметиком. И вот наконец мы в святая святых завода - самом секретном сборочно-испытательном цехе.

Именно ракетой "Авангарда" из комплекса С-75 был сбит 1 мая 1960 года Lockheed U-2 Френсиса Пауэрса. Фото: Репродукция Иван Егоров

Здесь происходит финальная сборка ракет и их закатка в транспортно-пусковой контейнер перед отправкой заказчику. Причем, судя по разному цвету контейнеров, часть готовых ракет предназначена для российский армии - они зеленые, а другие песчаного цвета - для иностранных заказчиков. Кстати, боевую часть и твердотопливный двигатель снаряжают уже далеко за пределами завода и Москвы - на специальной базе. Как говорят на "Авангарде", завод не только безопасный, но и еще абсолютно "зеленый" и экологичный. К слову, этого уникального оборонного предприятия к началу 2000-х годов страна могла лишиться. Уже в конце 90-х завод почти не работал и во многих цехах прохудилась крыша настолько, что рабочим приходилось прятаться от дождя. Все готовились к тому, что на месте завода появится какой-нибудь очередной элитный ЖК. Ситуацию спасло то, что в 2002 году завод вошел в состав образованного концерна ВКО "Алмаз-Антей".

С этого момента "Авангард" буквально получил вторую жизнь. А с 2017 года завод, на котором работает более 3 тысяч человек, получил статус промышленного центра Москвы. Что касается истории, то первую ракету к С-300 на заводе выпустили еще в далеком 1975 году. Если говорить о сегодняшних ракетах и комплексах С-300 и С-400, это уже совершенно другие изделия, которые можно отнести к поколению 12+. Именно "Авангард" выпускал ракеты для аналога зенитно-ракетного "Калашникова" - самого распространенного и воюющего в мире зенитно-ракетного комплекса С-75. Ракетой, изготовленный на заводе 1 мая 1960 года, был сбит американский самолет разведчик Lockheed U-2, который пилотировал Фрэнсис Гэри Пауэрс.