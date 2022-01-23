В Якутии спортсмены пробежали марафон при 50 градусах мороза

В Республике Саха (Якутия) прошел экстремальный забег "Полюс холода". В нем приняли участие около 70 спортсменов - как любителей, так и профессионалов. Они при морозе в 53 градуса пробежали марафон от села Оймякон до села Томтор. На дистанцию вышли в том числе бегуны из Белоруссии, США и ОАЭ.

Забег прошел в третий раз. В этом году его посвятили 100-летию со дня образования Якутской АССР и 80-летию трассы мужества "Аляска - Сибирь". Участники пробежали дистанции длиной от 5 до 42 километров. Как сообщает региональная Служба спасения на своей странице в Instagram, по всей трассе бегунов сопровождали сотрудники медицинской помощи и спасатели.

Согласно информации "Спорта Якутии", забег выиграл Василий Лукин из Чурапчи. Он пробежал 42,2 километра за три часа 22 минуты. На дистанции в 21,1 километра победил Василий Спиридонов (один час 40 минут). Быстрее всех десять километров преодолел Спиридон Макаров (52 минуты и три секунды), а пять километров - Владимир Тордуянов (24 минуты 27 секунд). Общий призовой фонд составил 300 тысяч рублей.