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Умерла актриса из сериала "Четыре танкиста и собака" Барбара Краффтувна

Новости
    23.01.2022, 18:08
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Скончалась польская актриса кино, ТВ и кабаре Барбара Краффтувна. Артистка была отлично знакома нашему зрителю: в частности, пани Краффтувна сыграла Гонорату в сериале "Четыре танкиста и собака" и Камиллу, мачеху Пачеко, в "Рукописи, найденной в Сарагосе".

Как передает Interia Fiml, Краффтувна умерла на 94-м году жизни вечером 23 января. Информацию подтвердили в национальной актерской ассоциации. Причину смерти не назвав.

Барбара Краффтувна родилась 5 декабря 1928 года в Варшаве. Обучалась танцам и пантомиме, причем делая это уже во время войны - буквально подпольно. На сцене дебютировала в 46-м, за 70 лет карьеры сменив множество театров. На экранах - с 1953-го: "Дело, которое надо уладить", "Пепел и алмаз" Вайды, "Дождливый июль", "Пиковый валет", "Сегодня ночью погибнет город" - одна из самых известных картин польского военного кино, фантастическая комедия "Беспокойный постоялец".

Актриса была лауреатом гигантского количества наград и званий.

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