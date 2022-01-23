В акватории Черного моря загорелся танкер Almuntazah

В Черном море на танкере Almuntazah произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в полночь по местному времени в пяти километрах от мыса "Железный рог".

Судно, принадлежащее британской компании, перевозило более 700 тонн мазута. На борту находились 7 человек - граждане России. Они были эвакуированы на буксир "Бритиш". Пострадавших от огня нет. Сработали автоматические системы пожаротушения.

Из Новороссийска на место происшествия были направлены два аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

Сейчас танкер Almuntazah - на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, отсек, где произошло возгорание, задраен.

Сейчас решается вопрос с судовладельцем о высадке аварийной бригады. Приступить к работе готовы 27 человек.