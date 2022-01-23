Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2022 года № 11-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 января 2022 года.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 января 2022 года № 11-ПГ





Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. Дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

"4-1. Исключения, предусмотренные подпунктами 4.1 - 4.6 пункта 4 настоящего постановления, не применяются с 24 января по 15 февраля 2022 года (включительно).

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на мероприятия по подготовке профессиональных спортивных команд Ямало-Ненецкого автономного округа к соревнованиям, на работу кинотеатров при условии соблюдения требований, установленных подпунктом 4.5 пункта 4 настоящего постановления, а также в случае оказания платных услуг физкультурно-спортивными организациями лицам 18 лет и старше.".

2. Дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

"5-1. Исключения, предусмотренные подпунктом 5.1 пункта 5 настоящего постановления, не применяются с 24 января по 15 февраля 2022 года (включительно).

Положения абзаца первого настоящего пункта не распространяются на мероприятия по подготовке профессиональных спортивных команд Ямало-Ненецкого автономного округа к соревнованиям, на мероприятия и услуги, оказываемые в детских развлекательных центрах и детских игровых комнатах, досуговых заведениях, а также в случае оказания платных услуг физкультурно-спортивными организациями лицам 18 лет и старше.".

3. Дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

"6.1. С 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) представление государственных и муниципальных услуг государственными органами, органами местного самоуправления, государственными учреждениями, муниципальными учреждениями (в том числе многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг) осуществлять исключительно при условии обеспечения предварительной записи граждан в соответствии с установленным режимом работы указанных органов (учреждений).".

4. Дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

"7-1. Руководителям центральных исполнительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, руководителям учреждений и предприятий, подведомственных центральным исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, перевести с 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) на дистанционную (удаленную) работу не менее 50% служащих (работников).

Данное требование не распространяются на служащих (работников), если специфика выполняемой ими работы на стационарном (удаленном) рабочем месте не позволяет осуществить их временный перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.".

5. В пункте 9:

5.1. дополнить подпунктом 9.1-1 следующего содержания:

"9.1-1. перевести на дистанционную (удаленную) работу с 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) не менее 50% служащих (работников);"

5.2. подпункт 9.2 изложить в следующей редакции:

"9.2. перевести в приоритетном порядке на дистанционную (удаленную) работу беременных женщин, одного из родителей, имеющих ребенка в возрасте до 7 лет, одного из родителей, имеющих ребенка, обучающегося в образовательных организациях (с 1 по 4 классы), лиц с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в первую очередь лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.".

6. Дополнить пунктами 10-1 - 10-3 следующего содержания:

"10-1. Временно приостановить до 06 февраля 2022 года (включительно) посещение воспитанниками и обучающимися образовательных организаций (с 1 по 8 классы) таких организаций, а также студентами государственных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования таких организаций, за исключением студентов выпускных курсов.

10-2. Обеспечить в образовательных организациях, предоставляющих дошкольное образование, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы местного самоуправления, работу дежурных групп. В указанных группах регулярно проводить мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, осуществлять регулярную дезинфекцию, размещать при входах антисептические средства, устройства для антисептической обработки, обеззараживания воздуха.

10-3. Департаменту образования Ямало-Ненецкого автономного округа обеспечить с 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) освоение образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации, с использованием дистанционных образовательных технологий.".

7. Пункт 18 дополнить подпунктами 18.6, 18.7 следующего содержания:

"18.6. перевести с 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) на дистанционную (удаленную) работу не менее 50% служащих (работников).

Положения абзаца первого настоящего подпункта не распространяются на служащих (работников), если специфика выполняемой ими работы на стационарном (удаленном) рабочем месте не позволяет осуществить их временный перевод на дистанционную (удаленную) работу в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;

18.7. обеспечить с 24 января по 06 февраля 2022 года (включительно) освоение образовательных программ в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Министерством просвещения Российской Федерации, с использованием дистанционных образовательных технологий.".







