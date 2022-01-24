Блогер попытался доказать, что безопасность Vesta хуже, чем у Polo

Александр Черкасов, который ведёт канал "В гараже у Сандро", не в первый раз демонстрирует распилы отечественной Lada Vesta и Volkswagen Polo. В прошлый раз блогер усомнился в безопасности вазовской модели, перепилив стойки машины обычной сабельной пилой. На этот раз Черкасов показал, насколько сталь иномарки устойчивее к деформации.

Блогер неоднократно оговаривается, что эксперимент носит субъективный характер, а его результаты не могут являться истиной в последней инстанции. Для теста из центральных стоек Vesta и Polo были вырезаны пластины, причём у отечественной модели - целых три, которые впоследствии Черкасов сварил между собой по плоскости.

Пластины поочерёдно зажимались в тиски, и блогер руками пытался согнуть. Толщина части Volkswagen - 1.7 мм, три сваренные вместе пластины от "Лады" - около 6 мм. Последние поддались усилиям блогера, а пластина от Polo-седана лишь амортизировала в руку "Сандро".

Разумеется, данный "эксперимент" не может являться показателем уровня безопасности автомобиля: во-первых, жёсткость элементов кузова и самого кузова зависит не только от толщины металла, во-вторых, тест проводился без использования приборов, фиксирующих прилагаемое усилие, глубину зажатия детали в тиски и так далее.

Напомним, что седан Lada Vesta в краш-тесте ARCAP набрал 15.1 балла, а Volkswagen Polo - 14.3 балла.