Болгария хочет возродить подводный флот

Министерство обороны Болгарии собирается возродить собственный подводный флот. Страна уже ведет переговоры о покупке подержанных субмарин. Об этом пишет Warspot.ru со ссылкой на портал euractiv.com.

В министерстве обороны Болгарии заявили, что уже ведут переговоры с конкретной страной и ищут способ выделить на покупку подводной лодки средства из бюджета. Как предполагают эксперты, скорее всего речь идет о Германии, у которой Болгария планирует купить две подлодки.

Кстати, ранее Болгария имела четыре собственные субмарины проекта "Варшавянка". Последняя из них с 2011 года стала музейным экспонатом.