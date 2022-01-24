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24.01.2022,  
13:29
Текст:  Светлана Цыганкова

Болгария хочет возродить подводный флот

Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив \ РИА Новости

Министерство обороны Болгарии собирается возродить собственный подводный флот. Страна уже ведет переговоры о покупке подержанных субмарин. Об этом пишет Warspot.ru со ссылкой на портал euractiv.com.

Фото: РИА Новости
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В министерстве обороны Болгарии заявили, что уже ведут переговоры с конкретной страной и ищут способ выделить на покупку подводной лодки средства из бюджета. Как предполагают эксперты, скорее всего речь идет о Германии, у которой Болгария планирует купить две подлодки.

Кстати, ранее Болгария имела четыре собственные субмарины проекта "Варшавянка". Последняя из них с 2011 года стала музейным экспонатом.

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